СМИ: украинские ветряные мельницы могут заменить российский газ

Украина пообещала выиграть у России большую энергетическую игру.

Руководитель «Украинского водородного совета» Александр Репкин в беседе с газетой Die Welt заявил, что Украина собирается выиграть у России «большую энергетическую игру». Он пояснил, что завершение строительства российского газового проекта «Северный поток-2» является поражением страны, однако киевские власти не готовы так быстро сдаться. По его словам, сейчас Германия активно занимается поиском зеленого водорода, а значит, Украина может воспользоваться данной возможностью. Александр Репкин считает, что страна в этом вопросе может стать ближайшим энергетическим союзником Берлина, а российский газ со временем станет невостребованным.

Для реализации данной цели, добавил он, Киев планирует построить большое количество ветряных парков для добычи зеленого водорода. Также глава «Украинского водородного совета» отметил, что в водородной сфере Украина имеет огромный потенциал, который позволит обеспечить потребности страны и нужды других государств.

«Украина после Великобритании обладает вторым по значению потенциалом в ветровой энергетике Европы», - цитирует издание РИА Новости слова Александра Репкина.

Ранее стало известно, что газопровод «Северный поток-2» готов на 99%.