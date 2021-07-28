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Владимир Путин распорядился начать выплаты на школьников со 2 августа

28.07.2021 16:19
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Владимир Путин распорядился начать выплаты на школьников со 2 августа

Президент РФ считает, что у родителей и детей должна быть возможность подготовиться к занятиям заранее.

В среду, 28 июля, лидер Российской Федерации Владимир Путин во время совещания по подготовке к новому учебному году распорядился начать досрочно выплачивать единовременные пособия в размере 10 тыс. руб. на школьников. По его словам, у родителей и детей должна быть возможность подготовиться к занятиям заранее, поэтому соответствующие выплаты следует начислять со 2 августа, а не с 16 числа.

В свою очередь глава Минтруда России Антон Котяков отметил, что ведомство технически готово начинать выплачивать единовременные пособия досрочно. Также министр добавил, что выплаты смогут получить семьи, в которых растут более 20 млн несовершеннолетних россиян в возрасте от 6 до 18 лет, пишут «Известия».

Напомним, что в начале мая Владимир Путин поручил единовременно выплатить по 10 тыс. руб. жителям страны, чьи дети ходят или только собираются пойти в школу.

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