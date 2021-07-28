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Nord Stream 2 AG: «Академик Черский» полностью завершил работы по строительству СП-2

28.07.2021 15:45
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Nord Stream 2 AG: «Академик Черский» полностью завершил работы по строительству СП-2

Оператор «Северного потока-2» заявил, что вторая ветка трубопровода готова на 99%.

Оператор энергетического проекта «Северный поток-2», компания Nord Stream 2 AG, рассказал, что судно «Академик Черский» полностью завершило плановые работы по строительству второй ветки трубопровода. Также в организации отметили, что на сегодняшний день газовая магистраль построена на 99%, а трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает реализовывать проект на заключительном участке, пишет ТАСС.

Ранее «Капитал страны» передавал, что глава австрийской компании OMV Райнер Зеле ожидает, что первые поставки газа по «Северному потоку-2» состоятся в 2021 году.

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