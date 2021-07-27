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«Хороший щелчок по носу». Навальный придумал ответ Кремлю на блокировку его сайтов

27.07.2021 16:37
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«Хороший щелчок по носу». Навальный придумал ответ Кремлю на блокировку его сайтов

Политик Алексей Навальный после блокировки его сайтов и связанных с ним ресурсов предложил ответить «Единой России», Кремлю и Роскомнадзору скачиванием своего приложения.

Об этом он написал в своем Instagram. Навальный отметил, что в Кремле возомнили себя «повелителями интернета», но переоценили свои возможности. «Как говорится, ты можешь плюнуть в людей, но что будешь делать, если все люди плюнут в тебя?» – задается вопросом политик.

Он призвал скачивать свое приложение – оно «позволит получать всю информацию, не обращая внимания на блокировки». Это, по его словам, займет пару минут, но будет «хорошим щелчком по носу тем, кто хочет решать уже не только что нам смотреть по ТВ, но и что можно «разрешать» нам смотреть в интернете».

Рокомнадзор заблокировал около 50 сайтов, связанных с Навальным, 26 июля. Также ведомство требует от YouTube удалить каналы Навального и его сторонников. Свои действия власти объясняют тем, что ресурсы политика призывали к массовым беспорядкам.

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