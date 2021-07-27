У «Газпрома» произошла седьмая авария на газопроводе с начала года

Утечка газа и пожар на магистральном газопроводе «Уренгой – Центр-2» произошли в Пермском крае вечером 26 июля. По словам очевидцев, факельное пламя поднималось на высоту до 20 метров. Авария стала седьмой у «Газпрома» с начала года.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Газопровод «Уренгой – Центр-2» был введен в эксплуатацию в 1983-84 годах. Он считается одним из крупнейших в России. По нему газ идет с западносибирских месторождений в Европу.

Утечка и пожар произошли на участке около реки Салва из-за разгерметизации трубы. Пламя поднималось на высоту до 20 метров, клубы дыма и пара – до 40. Утечку локализовали без жертв.

С начала года это седьмая авария на объектах «Газпрома». В январе проблем были на магистральном газопроводе «Пермь – Горький-1», в феврале – на газопроводах «Союз» и «Оренбург – Новопсков», взрыв на отводе «Качканар» в Свердловской области. В марте пожары были на промысле Юбилейного месторождения, в апреле горел отвод на ГРС «Белорецк», а в мае загорелся газопровод «Средняя Азия – Центр-2».