Рабочих завода «Газпрома» приговорили к срокам за бунт из-за зарплат

Девять рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода признали виновными в массовых беспорядках во время бунта. Шесть из них получили по 1,5 года колонии общего режима, а трое – по году и семь месяцев.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Амурской области. Решение принял Свободненский городской суд Амурской области. Рабочие обвинялись в массовых беспорядках – ч. 2 ст. 212 УК. В отношении других участников ведутся следственные действия. После отбытия наказания рабочих предполагается депортировать.

Как утверждает следствие, 13 июля 2020 года иностранные рабочие на стройке Амурского завода поконфликтовали с руководством по поводу возмещения стоимости патентов на работу. Конфликт привел к «массовым беспорядкам» с участием рабочих. В ход пошли камни, палки и металлические предметы. «Погромы» затронули офисы, магазины, салон сотовой связи и жилые помещения.

События произошли на острове Свободный, где в интересах «Газпрома» строится Амурский газоперерабатывающий завод. В погромах участвовали сотни человек. По информации издания Baza, бунт произошел после того, как рабочим не платили зарплату в течение трех месяцев. Прокуратура выяснила, что строительная компания удержала с зарплат более тысячи рабочих сумму в 14,4 млн руб.