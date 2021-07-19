Губернатор Ставрополья сообщил о смерти «антипрививочницы» от коронавируса

«Идейная антипрививочница» умерла в городе Невинномысске Ставропольского края. У нее был подтвержден коронавирус.

Об этом в своем Instagram написал губернатор Ставропольского региона Владимир Владимиров. По его словам, он вспоминает про это каждый раз, когда читает в соцсетях посты про вред прививок. «Вот такие рассуждения намного вреднее, потому что губят людей», – отметил Владимиров, подчеркнув, что женщина умерла «не так давно».

Также он привел в пример другую противницу вакцинации – женщину-врача, переболевшую коронавирусом в тяжелой форме. После болезни она изменила свое мнение и начала убеждать близких сделать прививку.

С начала пандемии в Ставропольском крае от коронавируса умерли 1794 человека. Это наибольший показатель среди регионов Северного Кавказа.