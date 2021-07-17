Мишустин запретил министрам выезжать из России без его разрешения

Глава правительства России Михаил Мишустин запретил без его письменного разрешения покидать пределы России всем своим подчиненным.

Распоряжение Мишустин подписал 7 июля, сообщает «База». Оно касается всех подчиненных премьера – от министров до заместителей, а также для руководителей федеральных служб и агентств, которые находятся в ведении министерств.

Для выезда за границу чиновникам потребуется письменное согласие Мишустина. Чтобы получить согласие, им необходимо обращаться к зампреду правительтсва или руководителю аппарата Мишустина.