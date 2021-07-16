Стало известно, какую секретную новинку представит «Ростех» на МАКС-2021

Российский истребитель обещали презентовать на выставке МАКС-2021.

Госкорпорация «Ростех» на своей странице в Facebook опубликовала фотографию «принципиально нового» истребителя, который станет главной премьерой Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

Напомним, что в начале недели компания анонсировала показ новинки, однако никаких подробностей сообщено не было. По мнению экспертов, новый боевой самолет будет оснащен передовыми средствами авиационного поражения, а также он сможет развивать сверхзвуковую скорость, из-за чего машина станет малозаметной.

Ранее стало известно, что международная выставка МАКС-2021 состоится с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Мероприятие пройдет с соблюдением коронавирусных ограничений. В частности, любителям авиации необходимо будет предъявить при входе QR-код, свидетельствующий о наличии отрицательного ПЦР-теста, сданного не позднее, чем за 48 часов до прихода на авиасалон.