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Компания Boeing в России: ее история на МАКС

15.07.2021 18:58
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Компания Boeing в России: ее история на МАКС

Boeing активно принимает участие в Международных авиационно-космических салонах МАКС.

Американская компания Pacific Aero Products Company (сейчас известная как Boeing) была основана 15 июля 1916 года в Сиэтле. С момента создания организация стала одним из самых крупных мировых производителей авиационной и космической техники, заводы Boeing располагаются в 67 государствах мира.

Компания активно сотрудничает и с Российской Федерацией, где находятся 4 основных центра организации:

  • научно-технический центр Boeing,
  • конструкторский центр Boeing,
  • авиационный учебный и научно-исследовательский центр Boeing в Сколково,
  • Ural Boeing Manufacturing – совместное предприятие с корпорацией «ВСМПО-АВИСМА».

Помимо этого компания Boeing активно принимает участие в Международных авиационно-космических салонах МАКС. Самый яркий момент был в 2011 году, когда на выставку впервые прилетел самолет Boeing 787 Dreamliner. Российские инженеры, программисты и ученые внесли свой вклад в разработку машины.

В 2015 году организация расширила свое представительство на МАКС-2015, а также укрепила сотрудничество с нашей страной. В этот год компания согласовала с корпорацией «ВСМПО-АВИСМА» поставку титановых штамповок для нового композитного крыла 777X. Кроме того Boeing объявил, что проект создания Авиационного учебного центра в Сколково выходит на завершающую стадию, а также подписал стратегическое соглашение с холдингом «Технодинамика» о сотрудничестве в сфере подготовки инженерных и управленческих кадров. В День студента в рамках авиасалона МАКС-2015 была проведена экскурсия для юных любителей авиации по статической стоянке выставки и организован тур по стендам российских партнеров американской аэрокосмической компании.

Через два года в рамках деловой программы МАКС-2017 специалисты организации Boeing прочитали для российских студентов лекции об авиационной отрасли с целью заинтересовать молодых людей к данной сфере. Помимо этого компания провела ряд совместных мероприятий с партнерами из России и других стран и сделала несколько важных заявлений о развитии бизнеса в РФ.

В 2019 году Boeing участвовал в мероприятии МАКС-2019, но без самолетов, однако продемонстрировал свои коммерческие сервисы, технологии и продукты.

В текущем году американская аэрокосмическая компания на выставке МАКС-2021 покажет пассажирские и грузовые летательные аппараты, заключит кое-какие контракты в области сервисов, проведет мастер-класс для самых юных авиастроителей и организует визит на мероприятие для самых активных школьников, участвующих в программе «Авиация от А до Я».

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