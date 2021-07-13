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Международный авиационно-космический салон
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Компания «Ростех» покажет на МАКС-2021 «принципиально новый» военный самолет

13.07.2021 18:11
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Компания «Ростех» покажет на МАКС-2021 «принципиально новый» военный самолет

В «Ростехе» напомнили, что Россия является «законодателем мод» в разработке уникальных боевых машин.

Представитель компании «Ростех» сообщил, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в организацию, 20 июля, в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, покажет «принципиально новый» военный самолет. Он выразил уверенность, что боевая машина, созданная специалистами ОАК, заинтересует не только отечественных зрителей, но и зарубежных конкурентов.

Также представитель добавил, что ознакомиться с некоторыми элементами нового военного самолета можно посмотрев видеоролик, опубликованный на странице checkmate.uacrussia.ru, однако ключевые особенности и уникальные свойства данного аппарата пока не раскрываются, говорится на официальном сайте «Ростеха».

Напоминаем, что Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 состоится с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

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