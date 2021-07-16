Для посещения МАКС-2021 ввели новые требования из-за COVID-19

Любителям авиации результаты ПЦР-теста представят в максимально короткие сроки.

АО «Авиасалон», устроитель Международных авиационно-космических салонов, сообщил, что правительство Московской области ввело новые требования посещения выставки МАКС-2021 из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В частности, теперь любители авиации при входе должны предъявить QR-код (его можно получить на портале Госуслуг), свидетельствующий о наличии отрицательного ПЦР-теста, сданного не позднее, чем за 48 часов до прохода на мероприятие.

Также организаторы договорились с ведущими сетями диагностических лабораторий о предоставлении посетителям выставки специальных условий по прохождению тестирования на коронавирусную инфекцию, для этого любителю авиации необходимо будет предъявить билет на МАКС-2021, говорится на официальном сайте авиасалона.

Ранее анализ считался действительным 72 часа до посещения выставки.

Напоминаем, что с 20 по 25 июля в городе Жуковский Московской области пройдет пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021.