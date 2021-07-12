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Врачи рассказали, кому нельзя делать прививки от COVID-19

12.07.2021 13:07
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Врачи рассказали, кому нельзя делать прививки от COVID-19

Специалисты сообщили, что другие противопоказания, указанные в рекомендациях Минздрава, позволяют только на время отложить прививание.

Российские врачи, опрошенные изданием РБК, рассказали, что для получения медотвода от вакцинации против коронавирусной инфекции могут стать только два основания:

  • Тяжелая аллергическая реакция. Уточняется, что в первом случае речь идет о таких случаях, как, например, отек Квинке или анафилактический шок. Причем аллергия на пыльцу, пыль, пищевая аллергия не являются противопоказанием к прививанию от COVID-19.
  • Гиперчувствительность на компоненты ранее введенных вакцин, которая проявляется в виде высокой температуры тела, отека или покраснения на месте укола диаметром более 8 см.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица преодолела пик заболеваемости коронавирусной инфекции.

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