Врачи рассказали, кому нельзя делать прививки от COVID-19

12.07.2021 13:07 Комментарии

Специалисты сообщили, что другие противопоказания, указанные в рекомендациях Минздрава, позволяют только на время отложить прививание.

Российские врачи, опрошенные изданием РБК, рассказали, что для получения медотвода от вакцинации против коронавирусной инфекции могут стать только два основания: Тяжелая аллергическая реакция . Уточняется, что в первом случае речь идет о таких случаях, как, например, отек Квинке или анафилактический шок. Причем аллергия на пыльцу, пыль, пищевая аллергия не являются противопоказанием к прививанию от COVID-19.

. Уточняется, что в первом случае речь идет о таких случаях, как, например, отек Квинке или анафилактический шок. Причем аллергия на пыльцу, пыль, пищевая аллергия не являются противопоказанием к прививанию от COVID-19. Гиперчувствительность на компоненты ранее введенных вакцин, которая проявляется в виде высокой температуры тела, отека или покраснения на месте укола диаметром более 8 см. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица преодолела пик заболеваемости коронавирусной инфекции. Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале