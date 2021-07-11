Собянин: Москва преодолела пик заболеваемости COVID-19

Сергей Собянин добавил, что расслабляться пока рано, так как трудные времена еще не прошли.

Столичный мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что Москва преодолела пиковые значения инфицирования коронавирусом. Также он отметил, что сейчас эпидемиологическая ситуация немного нормализовалась, поскольку наблюдается небольшое снижение числа заболеваний. Однако Сергей Собянин добавил, что расслабляться пока рано, так как трудные времена еще не прошли: количество пациентов с тяжелым течением COVID-19 по-прежнему остается высоким, пишет «Интерфакс».

Ранее стало известно, что стоимость авиабилетов из России в Турцию снизилась на 6 процентов.