СМИ: Минпромторг хочет потратить около 1,8 трлн рублей на производство самолетов

Большую часть средств (порядка 1,6 трлн руб.) хотят взять из ФНБ, а оставшиеся 244 млрд руб. – из бюджета.

Газета «Коммерсант», ссылаясь на план поставок паспорта проекта по выводу на рынок российских гражданских самолетов и созданию пяти новых типов вертолетов, сообщила, что Минпромторг России разработал новую программу поддержки авиастроительной отрасли в стране. Отмечается, что ведомство планирует выделить на эти цели около 1,8 трлн руб., причем большую часть средств (порядка 1,6 трлн руб.) хотят взять из ФНБ, а оставшиеся 244 млрд руб. – из бюджета.

Кроме того «Коммерсант» добавила, что Минпромторг России собирается к 2030 году произвести 735 новых гражданских воздушных судов, в том числе такие самолеты, как Ил-114, МС-21, «Байкал» (ЛМС-901), а также разработать 5 типов вертолетов.

Ранее «Капитал страны» писал, что фильм «Летчик» представят в рамках авиасалона МАКС-2021.