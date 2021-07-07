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Эксперт озвучил основную проблему современной экономики России

07.07.2021 19:13
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Эксперт озвучил основную проблему современной экономики России

Одной из основных проблем российской экономики является ее недоинвестированность.

Об этом заявил известный экономист Михаил Хазин в ходе своего выступления на пресс-конференции «Ускоренный подъем экономики России: внешние и внутренние резервы» в Торгово-промышленной палате РФ.

Конференция в онлайн-режиме была организована информационным агентством «Интерфакс» совместно с Фондом поддержки и развития общественных инициатив и социальных программ в области журналистики, просвещения, культуры и спорта «Планета».

В мероприятии приняли участие президент Фонда «Планета» Ибрагим Мальсагов, директор Института политических исследований Сергей Марков, основатель «Фонда экономических исследований Михаила Хазина» Михаил Хазин и обозреватель «Финансовой газеты» Константин Смирнов.

Идея проведения пресс-конференции возникла после публикации в российской печати информации с сайта 20idei.ru российского общественного деятеля Дмитрия Давыдова, который предложил ряд идей по развитию России. Для обсуждения в ходе конференции спикеры выбрали проблемы строительного сектора, привлечения инвестиций в отрасль, развития образовательной сферы в стране, создание в Москве международного финансового центра и важность переработки мусора.

«Экологическая проблематика сегодня выходит на первый план. Мы видим, что в ведущих странах мира именно эта тема занимает одно из главных мест. Что касается нашей страны, то президент России Владимир Путин в ходе последней прямой линии очень четко заявил, что экология должна иметь один из главных приоритетов», - отметил директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Экологическая проблематика разделяется на несколько основных составляющих, включая переработку мусора. Наши города окружены огромными мусорными свалками. Мы очень сильно отстали, но здесь у нас есть важное преимущество – можем использовать опыт, накопленный другими странами. Наше население готово к раздельному сбору мусора»,- считает эксперт.

Участники конференции затронули почти забытую идею организации в Москве Международного финансового центра, который бы мог обеспечивать приток инвестиций в страну. Отмечалось, что Россия должна воспользоваться возникшей ситуацией, связанной с подрывом доверия крупного бизнеса к странам Европейского Союза, и найти свою уникальную нишу. Этой нишей, по мнению экспертов, могло бы стать обслуживание товарного и связанного с ним фондового транзита по оси Европа-Юго-Восточная Азия, а также финансовое обслуживание трансферта технологий и миграционных потоков.

«Сегодня российские инвестиционные институты не готовы принять объемы инвестиций, заметно превышающие нынешние. Ключевая задача – укрепление и развитие этих институтов. В результате этого мы можем получить колоссальный экономический рост», – подчеркнул Михаил Хазин.

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