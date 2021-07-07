Президент РФ дал поручения правительству по выплатам на детей от 3 до 7 лет

Поручение необходимо выполнить до 1 августа 2021 года.

Российский глава Владимир Путин поручил правительству разобраться в ситуации с ежемесячными выплатами на детей в возрасте от 3 до 7 лет. В частности, он распорядился проверить случаи необоснованных отказов региональных властей в предоставлении такой помощи. Также президент призвал обеспечить работу «горячей линии», по которой российские граждане смогут обращаться по данному вопросу, сообщается на официальном сайте Кремля.

Напомним, что во время «Прямой линии» с президентом России жительница Астраханской области пожаловалась Владимиру Путину на действия местных властей. Она пояснила, что ей отказывали в выплате пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет из-за того, что не было дохода за каждый из 12 месяцев 2020 года, однако в постановлении правительства такого требования не было.