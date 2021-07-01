Первый сотрудник метро Москвы восстановился в должности после увольнения за поддержку Навального

Первый сотрудник Московского метрополитена, уволенный за поддержку политика Алексея Навального, добился через суд восстановления в должности и компенсации за моральный вред.

Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на председателя независимого профсоюза ГУП «Московский метрополитен» Николая Гостева. По его словам, Сергиево-Посадский городской суд Московской области постановил частично удовлетворить иск Максима Кириленко к ГУП «Московский метрополитен».

Во-первых, суд потребовал восстановить Кириленко в должности, во-вторых, выплатить ему оплату за вынужденные прогулы – «что-то около 120 тыс. вышло», говорит Гостев. В-третьих, суд обязал московское метро выплатить компенсацию за моральный вред, но не в размере 100 тыс., как требовал Кириленко, а 5 тыс. руб.

Как и других сотрудником метро в Москве, Кириленко уволили за то, что он зарегистрировался на сайте в поддержку политика Алексея Навального. Вместе с ним иски за незаконное увольнение подали еще 42 бывших сотрудника метро.