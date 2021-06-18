Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
18 ИЮН, 21:05 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

18 ИЮН, 21:05 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Российские отели могут лишиться звезд

18.06.2021 18:10
Комментарии
Российские отели могут лишиться звезд

Зарина Догузова сообщила, что звезды гостиниц будут аннулированы за несоответствующий уровень сервиса.

Глава Ростуризма Зарина Догузова во время совещания с регионами по вопросам летнего туристического сезона рассказала, что ведомство предпримет все необходимые меры для аннулирования сертификата о «звездности» отеля, если он не соответствует заявленному уровню сервиса (круглосуточная работа ресепшена, ежедневная уборка номеров, частая смена полотенец и постельного белья, наличие питьевой воды и так далее). По ее мнению, гостиницы должны стремится не только получить звезду, но и поддерживать заявленный уровень качества. Зарина Догузова отметила, что каждый гость должен получить тот сервис, на который претендует отель.

Также она напомнила, что в России классификация гостиниц обязательна для всех, если количество номеров превышает 15, а для небольших отелей данное требование является добровольным до 1 января 2022 года, пишет ТАСС.

Ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное возобновление авиасообщения между РФ и Турцией.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Комментировать (без регистрации)
Стало известно, когда Россия выйдет из ДОН
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

«Газпром» признался в крупной утечке газа. Ее обнаружили из космоса

«Газпром» признался в крупной утечке газа. Ее обнаружили из космоса
Экономика

Лукашенко лишат валюты. ЕС согласовал санкции против ключевых товаров Белоруссии

Лукашенко лишат валюты. ЕС согласовал санкции против ключевых товаров Белоруссии
Экономика 1

«Тотальный нигилизм», а не провал властей. Кремль обвинил россиян в новой вспышке коронавируса

«Тотальный нигилизм», а не провал властей. Кремль обвинил россиян в новой вспышке коронавируса
Политика

Мигрантов предложили завозить в Россию на «чартерных поездах». На самолетах – дорого

Мигрантов предложили завозить в Россию на «чартерных поездах». На самолетах – дорого
Экономика

Узнай, страна!

В ХМАО заработала первая мобильная система мониторинга состояния нефтепроводов

В ХМАО заработала первая мобильная система мониторинга состояния нефтепроводов

В Приморском крае заложили пилотный ледокольный газовоз для проекта Арктик СПГ 2

В Приморском крае заложили пилотный ледокольный газовоз для проекта Арктик СПГ 2

Новости дня

19:38 Непривитым отказали в плановой медпомощи в Москве Непривитым отказали в плановой медпомощи в Москве
Стало известно, когда Россия выйдет из ДОН
Стало известно, когда Россия выйдет из ДОН
16:17 В Конгрессе США попросили Байдена пройти тест на когнитивные расстройства В Конгрессе США попросили Байдена пройти тест на когнитивные расстройства
14:27 В Москве число желающих привиться выросло в четыре раза за сутки В Москве число желающих привиться выросло в четыре раза за сутки
13:58 Кремль прокомментировал возможное возобновление авиасообщения с Турцией Кремль прокомментировал возможное возобновление авиасообщения с Турцией
13:35 Суд вернул полиции дело против Дудя. Его обвиняли в пропаганде наркотиков Суд вернул полиции дело против Дудя. Его обвиняли в пропаганде наркотиков
13:25 Жвачку и пастилу от коронавируса разрабатывают в Минобороны Жвачку и пастилу от коронавируса разрабатывают в Минобороны
«Газпром» признался в крупной утечке газа. Ее обнаружили из космоса
«Газпром» признался в крупной утечке газа. Ее обнаружили из космоса
13:18 В Кремле объяснили, почему Путин отклонил законопроект об ответственности СМИ за фейки В Кремле объяснили, почему Путин отклонил законопроект об ответственности СМИ за фейки

Узнай, страна!

18:18 В ХМАО заработала первая мобильная система мониторинга состояния нефтепроводов В ХМАО заработала первая мобильная система мониторинга состояния нефтепроводов
Лукашенко лишат валюты. ЕС согласовал санкции против ключевых товаров Белоруссии
Лукашенко лишат валюты. ЕС согласовал санкции против ключевых товаров Белоруссии
17 ИЮН, 23:54 В Приморском крае заложили пилотный ледокольный газовоз для проекта Арктик СПГ 2 В Приморском крае заложили пилотный ледокольный газовоз для проекта Арктик СПГ 2
17 ИЮН, 23:12 В Башкортостане завершили модернизацию производства печатных плат В Башкортостане завершили модернизацию производства печатных плат
16 ИЮН, 23:58 В Томской области разработали прототип томографа для поиска трудноизвлекаемых запасов нефти В Томской области разработали прототип томографа для поиска трудноизвлекаемых запасов нефти
16 ИЮН, 23:20 В ЯНАО ввели в эксплуатацию Тазовское нефтегазовое месторождение В ЯНАО ввели в эксплуатацию Тазовское нефтегазовое месторождение
16 ИЮН, 11:38 В Тверской области испытали первый российский ПАК для создания виртуальных рабочих мест В Тверской области испытали первый российский ПАК для создания виртуальных рабочих мест
Роспотребнадзор допустил введение принудительной вакцинации в других регионах РФ
Роспотребнадзор допустил введение принудительной вакцинации в других регионах РФ
15 ИЮН, 23:56 В Пензенской области заработал первый в России завод по производству токарных патронов В Пензенской области заработал первый в России завод по производству токарных патронов
15 ИЮН, 23:24 В Ставропольском крае начали выпускать пластиковую фурнитуру для посуды В Ставропольском крае начали выпускать пластиковую фурнитуру для посуды
15 ИЮН, 20:55 В Ярославской области заработала фабрика мороженого В Ярославской области заработала фабрика мороженого
11 ИЮН, 14:26 ТОП-10 достижений недели: регионы России реализуют проекты и планы мирового масштаба ТОП-10 достижений недели: регионы России реализуют проекты и планы мирового масштаба
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter