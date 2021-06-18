Российские отели могут лишиться звезд

Зарина Догузова сообщила, что звезды гостиниц будут аннулированы за несоответствующий уровень сервиса.

Глава Ростуризма Зарина Догузова во время совещания с регионами по вопросам летнего туристического сезона рассказала, что ведомство предпримет все необходимые меры для аннулирования сертификата о «звездности» отеля, если он не соответствует заявленному уровню сервиса (круглосуточная работа ресепшена, ежедневная уборка номеров, частая смена полотенец и постельного белья, наличие питьевой воды и так далее). По ее мнению, гостиницы должны стремится не только получить звезду, но и поддерживать заявленный уровень качества. Зарина Догузова отметила, что каждый гость должен получить тот сервис, на который претендует отель.

Также она напомнила, что в России классификация гостиниц обязательна для всех, если количество номеров превышает 15, а для небольших отелей данное требование является добровольным до 1 января 2022 года, пишет ТАСС.

Ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное возобновление авиасообщения между РФ и Турцией.