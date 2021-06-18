Кремль прокомментировал возможное возобновление авиасообщения с Турцией

Дмитрий Песков переадресовал вопрос о восстановлении авиационного сообщения с турецкими курортными регионами в оперштаб РФ.

В пятницу, 18 июня, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможное возобновление авиарейсов с Турцией с начала июля. По его словам, данный вопрос необходимо переадресовать в оперативный штаб Российской Федерации по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией, поскольку такие решения находятся в компетенции этого ведомства. Такими словами Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов, пишет ТАСС.

Ранее журнал Forbes сообщил, что Россия изучает возможность восстановления авиасообщения с Турцией с 1 июля 2021 года, поскольку из-за закрытия границ российские курорты оказались перегруженными.