Стало известно, когда Россия выйдет из ДОН

В ведомстве напомнили, что вина за развал договора лежит на США.

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщили, что наша страна выйдет из Договора по открытому небу (ДОН) 18 декабря 2021 года. Уточняется, что Москва уже поставила в известность все государства-участники данного документа о принятии соответствующего решения через 6 месяцев после направления уведомления. Теперь, согласно ДОН, страны, входящие в соглашение, обязаны в ближайшее время (но не позднее, чем через 30 дней) созвать конференцию, на которой будут обсуждаться последствия выхода РФ из договора, говорится на официальном сайте МИД России.

Ранее стало известно, что американские конгрессмены попросили лидера США Джо Байдена сдать тест на когнитивные расстройства.