Убыль населения ускорилась более чем в 50 раз в нескольких регионах России

По оценкам Росстата, в 2020 году естественная убыль населения в России ускорилась в 2,2 раза. Однако в некоторых регионах этот показатель подскочил более чем в 50 раз. Больше всего население сократилось в Татарстане и Санкт-Петербурге.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Так, например, в Татарстане в 2019 году естественная убыль составил 180 человек, а в 2020-м – 12 900. Таким образом, показатель вырос 72 раза. Похожая картина в Санкт-Петербурге, где в 2019 году убыль была 308 человек, а в 2020-м – уже 17 900, или в 58 раз больше.

В Москве убыли в 2019 году не было, напротив, был прирост на 16 200 человек. Но в 2020 году население столицы сократилось на 24 600 человек. Также наиболее значительная убыль зафиксирована в Астраханской области (в 6 раз), на Камчатке (в 5,2 раза), в Забайкальском крае (в 3,3 раза) и Томской области (в 3 раза).

Естественная убыль по России составила 702 тыс. человек (в 2019 году – 317 тыс.). По планам правительства расти население начнет не раньше 2030 года