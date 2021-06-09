Налоговый скандал в США: Маск заплатил в виде налогов всего 3,3% от доходов, а Безос – менее 1%

Богатейшие люди США платят крайне мало государству в виде налогов. 25 лидеров рейтинга Forbes с 2014 по 2018 годы получили 401 млрд долларов, а заплатили налогов всего на 13,6 млрд. Реальная налоговая ставка для них составила 3,4%.

Об этом пишут журналисты ProPublica, которые получили доступ к налоговым декларациям миллиардеров. По их данным, меньше всех заплатил налогов глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет – он отдал государству всего 23,7 млн за 5 лет, тогда как его состояние увеличилось до 24,3 млрд долларов. То есть он заплатил всего 0,1% в виде налогов.

Основатель Amazon Джефф Безос увеличил состояние до 99 млрд долларов, а заплатил всего 973 млн – 0,98%. Илон Маск заработал 13,9 млрд долларов, а заплатил налогов на 455 млн – 3,27%. Более того, Маск умудрился не заплатить налогов в 2018 году.

Белый дом пообещал расследовать утечку налоговых данных, но не низкие налоги, которые платят сверхбогатые американцы.