Пушков высмеял слова Зеленского о разочаровании в США

Алексей Пушков считает, что киевские власти пытаются обратить на себя внимание.

Член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале написал, что Украине пора понять, что конфликт с РФ не делает страну центром мира. По его словам, Запад использует Киев только как инструмент в противостоянии между Москвой, Пекином и Вашингтоном. Сенатор пояснил, что США, исходя из сложившейся ситуации, может использовать Украину против России, а может и полностью игнорировать интересы украинского государства, если это выгодно Белому дому. Такими словами он отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что его разочаровало решение Вашингтона не вводить штрафные санкции против российского газового проекта «Северный поток-2».

Также Алексей Пушков предположил, что американцы и европейцы устали «носиться с Украиной как с писаной торбой», учитывая тот факт, что роль Киева в мировом сообществе очень «скромная».

Ранее сообщалось, что глава США Джо Байден не считает нужным проводить переговоры с Владимиром Зеленским перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.