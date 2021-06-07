Зеленский потребовал ускорить вступление Украины в НАТО

Владимир Зеленский заявил, что если Североатлантический альянс действительно хочет видеть Украину в своем составе, тогда нет смысла откладывать решение данного вопроса.

Вопрос вступления Украины в НАТО нужно решать немедленно, поскольку стране грозит опасность и сейчас ей необходима помощь. Об этом украинский глава Владимир Зеленский рассказал в беседе с порталом Axios.

По его словам, если Североатлантический альянс действительно хочет видеть Украину в своем составе, тогда нет смысла откладывать решение данного вопроса, его следует решить в кратчайшие сроки, поскольку независимость Киева находится под угрозой, пишет Коммерсант.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что украинские власти были разочарованы решением американской стороны не вводить санкции в отношении компании-оператора российского газового проекта «Северный проект-2» Nord Stream 2 AG.