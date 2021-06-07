Зеленский потребовал ускорить вступление Украины в НАТО
Владимир Зеленский заявил, что если Североатлантический альянс действительно хочет видеть Украину в своем составе, тогда нет смысла откладывать решение данного вопроса.
Вопрос вступления Украины в НАТО нужно решать немедленно, поскольку стране грозит опасность и сейчас ей необходима помощь. Об этом украинский глава Владимир Зеленский рассказал в беседе с порталом Axios.
По его словам, если Североатлантический альянс действительно хочет видеть Украину в своем составе, тогда нет смысла откладывать решение данного вопроса, его следует решить в кратчайшие сроки, поскольку независимость Киева находится под угрозой, пишет Коммерсант.
Ранее Владимир Зеленский рассказал, что украинские власти были разочарованы решением американской стороны не вводить санкции в отношении компании-оператора российского газового проекта «Северный проект-2» Nord Stream 2 AG.
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Похоже, что Зеленский никак не может выйти из роли Наполеона, сыгранной им однажды.