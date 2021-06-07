СМИ: Байден не считает нужным встречаться с Зеленским

По словам источника, Белый дом отказался проводить переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского из-за того, что сменилось руководство компании «Нафтогаз Украины».

Информационный портал Axios, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщил, что администрация американского президента Джо Байдена решила не организовывать встречу лидера США с его украинским коллегой Владимиром Зеленским перед проведением саммита Москвы и Вашингтона в Женеве. По словам собеседника ресурса, переговоры глав были сорваны из-за того, что сменилось руководство компании «Нафтогаз Украины». Как отметил источник, в Белом доме считают, что данный шаг может свидетельствовать об отказе Владимира Зеленского предпринимать попытки по борьбе с коррупцией, пишет RT.

Напомним, что США и Украина рассматривали возможность проведения встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского до саммита американского президента с лидером России Владимиром Путиным, который должен состояться 16 июня в Женеве.

Ранее в Киеве рассказали, что решение Вашингтона не вводить санкции в отношении российского трубопровода «Северный поток-2» стало неприятным сюрпризом для страны.