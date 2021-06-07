Украина пожаловалось решение США отказаться от санкций против «Северного потока-2»

Владимир Зеленский: Киев надеялся на то, что Вашингтон остановит строительство опасного российского проекта «Северный поток-2».

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью информационному порталу Axios сообщил, что Киев был неприятно удивлен решением Вашингтона отказаться от введения штрафных санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток-2». Он отметил, что Соединенные Штаты Америки предварительно не уведомили Украину об этом, что стало вторым неприятным сюрпризом для страны. Владимир Зеленский пояснил, что узнал о принятии соответствующего решения из СМИ. Украинский президент добавил, что отношения между партнерами должны быть «прямыми», пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в России повысятся некоторые налоги.