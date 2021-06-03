МИД Германии: транзит газа через Украину нужно сохранить

В немецком внешнеполитическом ведомстве считают, что Россия должна сохранить транзит газа через Украину после запуска второй ветки трубопровода.

Представитель Министерства иностранных дел Германии заявил, что немецкие власти выступают за сохранение транзита российского газа через украинскую территорию после введения в эксплуатацию энергетического проекта «Северный поток-2». Также он напомнил слова представителя правительства республики Штеффена Зайберта, который подчеркивал важность сохранения Украины в качестве страны-транзитера даже после запуска второй ветки трубопровода. По словам представителя МИД Германии, от этого зависит безопасность и газовое обеспечение Европы, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не собирается отказываться от транзита российского газа через территорию Украины.