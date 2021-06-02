В Кремле рассказали, сохранит ли Россия транзит газа через Украину

Дмитрий Песков призвал Украину обеспечивать нормальное техническое состояние ГТС.

Во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не собирается отказываться контракта на транзит российского газа в Европу через Украину. Он подчеркнул, что все действующие договоренности остаются в силе. Кроме того, Москва планирует сохранить данный маршрут и после истечения срока действия соответствующего соглашения.

Дмитрий Песков пояснил, что объемы поставляемого российского газа в европейские страны будут расти, поэтому потребность в «украинском транзите» останется. Также он призвал Украину обеспечивать нормальное техническое состояние ГТС, пишет ТАСС.

Ранее украинский глава Владимир Зеленский выразил мнение, что в скором времени Россия «отключит» страну от транзита газа в Европу.