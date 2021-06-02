В Германии ответили на запрос немецких экологов по «Северному потоку-2»

В BSH заявили, что остановки строительства газопровода не будет.

Пресс-служба Федерального морского и гидрографического агентства Германии (BSH) сообщила, что запрос немецких экологов не отразится на реализации энергетического проекта «Северный поток-2». В ведомстве пояснили, что остановки строительства газопровода не будет, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что экологическая организация Германии Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в BSH запрос, в котором потребовала отозвать разрешение на строительство «Северного потока-2» для защиты климата. Данная компания уже пыталась остановить реализацию газопровода, но безрезультатно.

Напомним, что в Государственной думе прокомментировали призыв американского конгрессмена немедленно восстановить санкции в отношении «Северного потока-2».