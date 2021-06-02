Татьяна Буцкая обратила внимание на то, то в Москве стоимость заказа такси с детским креслом и без него отличается.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил проработать вопрос с тарифами на такси и другие виды общественного транспорта при поездке с детьми.

Ранее во время встречи главы государства с руководством фракции «Единая Россия» и победителями праймериз председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая обратила внимание на то, то в Москве стоимость заказа такси с детским креслом и без него отличается, разница составляет около 180 рублей, пишет ТАСС.

Напомним, что официальный представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует отказываться от транзита газа через украинскую территорию. Он пояснил, что объемы поставки голубого топлива в европейские страны будут расти, поэтому Москве не выгодно прекращать газовое сотрудничество с Киевом.