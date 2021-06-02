Минздрав: России удалось переломить ход пандемии COVID-19
Олег Гриднев считает, что достичь хороших результатов помогли умение врачей лечить коронавирус и проведение вакцинации россиян для профилактики данного заболевания.
Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев в ходе сессии «Иммунизация как точка привлечения инвестиций» на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что нашей стране удалось переломить ход пандемии коронавируса нового типа.
«Мы сейчас находимся на переломе пандемии», – сказал он.
По словам Олега Гриднева, достичь таких результатов помогли умение российских врачей лечить инфекцию COVID-19 и проведение массовой вакцинации россиян для профилактики данного заболевания, пишет ТАСС.
Ранее спикер Совфеда России Валентина Матвиенко выступила против введения в стране принудительной иммунизации граждан от коронавируса нового типа, поскольку это противоречит нашему законодательству.
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