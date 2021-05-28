Стало известно, сколько «Газпром» сможет сэкономить при полной загрузке «Северного потока-2»

28.05.2021 18:38 Комментарии

Алексей Фиников заявил, что «Северный поток-2» позволит сберечь около $1 млрд в год, а «Турецкий поток» – примерно $500 млн в год.

Заместитель начальника департамента российской компании «Газпром» Алексей Фиников рассказал, сколько холдинг сможет сэкономить при полной загрузке энергетического проекта «Северный поток-2» и трубопровода «Турецкий поток». По его словам, вторая ветка газопровода позволит сберечь на транспортировке около $1 млрд в год, а экспортная топливная артерия из России в Турцию – примерно $500 млн в год, пишет РИА Новости. Ранее «Капитал страны» передавал, что Польша хочет взыскать с Германии компенсацию из-за строительства «Северного потока-2». Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале