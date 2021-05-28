Минтруд России отказался вводить четырехдневку

Антон Котяков считает, что сейчас нет предпосылок для введения сокращенной рабочей недели.

В пятницу глава Минтруда Российской Федерации Антон Котяков заявил, что страна пока не может перейти на четырехдневку. Он пояснил, что на сегодняшний день в ведомство не поступало никаких четких и обоснованных инициатив по введению сокращенной рабочей недели.

«На сегодняшний день предпосылок к этому – четких, ярко выраженных – не видим», – цитирует агентство ТАСС слова Антона Котякова.

Ранее министр сообщил, что Минтруд России рассматривает все поступающие предложение. Также он подчеркнул, что ведомство готово изучить возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю, если кто-то направит соответствующую инициативу.