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Польша рассчитывает получить от Германии компенсацию за «Северный поток-2»

28.05.2021 17:22
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Польша рассчитывает получить от Германии компенсацию за «Северный поток-2»

Ян Парыс заявил, что безопасность Варшавы сильно пострадала из-за трубопровода.

Бывший глава Министерства обороны Польши Ян Парыс рассказал изданию Do Rzeczy, что Германия должна выплатить стране компенсацию из-за строительства газового проекта «Северный поток-2». Он пояснил, что трубопровод угрожает безопасности европейских государств, поскольку с его помощью Российская Федерация может оказывать давление на них. Таким образом, считает Ян Парыс, если Берлин выделил €5 млрд на реализацию «Северного-потока-2», значит он должен потратить еще €5 млрд для того, чтобы обеспечить Восточно-Центральную Европу дополнительным вооружением.

«Наша безопасность серьезно пострадала из-за этого газопровода, поэтому требования к Берлину вполне обоснованы», - цитирует издание РИА Новости слова бывшего главы Министерства обороны Польши.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отреагировал на высказывание министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о том, что российский газ якобы является «самым грязным» на планете Земля.

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