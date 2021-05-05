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Билл Гейтс приступил к разделу имущества на 145 млрд долларов с бывшей женой

05.05.2021 16:59
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Билл Гейтс приступил к разделу имущества на 145 млрд долларов с бывшей женой

Миллиардер Билл Гейтс объявил о разводе с женой Мелиндой Френч накануне, но уже стало известно о начале раздела общего имущества на 145 млрд долларов. Гейтс передал бывшей жене ряд ценных бумаг на 1,8 млрд долларов.

Об этом пишет Bloomberg. Агентству стало известно о том, что компания Cascade Investment Гейтса за день до объявления развода перевела на счет Френч 14,1 млн акций Канадской национальной железной дороги (Canadian National Railway) на сумму 1,5 млрд долларов и 2,94 млн акций автодилера AutoNation на 309 млн.

По словам источников Bloomberg, Гейтс передал лишь малую долю акций. В общей сложности он держит их на сумму 50 млрд долларов, в том числе ценные бумаги таких компаний как Republic Services, Deere и Ecolab. Акции Microsoft составляют менее 20% богатства Гейтса. Большая часть акций IT-гиганта находится в собственности благотворительного «Фонда Билла и Мелинды Гейтс».

Более того, чета Гейтсов входила в число крупнейших землевладельцев США. Один только особняк в Медине, штат Вашингтон, занимает 6 тыс. квадратных метров.

По законам штата Вашингтон, все совместное нажитое имущество в равной степени принадлежит обоим партнерам. Билл и Мелинда провели в браке 27 лет. Суд может присудить одному или другому супругу большую долю.

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