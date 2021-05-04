Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет совместной жизни

Миллиардер Билл Гейтс объявил о решение развестись со своей женой Мелиндой, с которой он прожил в браке 27 лет и основал благотворительный фонд. Гейтс заверил, что продолжит вместе с бывшей женой работать над фондом и помогать людям быть здоровыми.

Об этом Гейтс написал в своем микроблоге в Twitter. По его словам, такое решение он принял после «долгих размышлений и работы над нашими отношениями». При этом он подчеркнул, что они прожили 27 лет вместе, вырастили трех детей и создали фонд. Миссия фонда – помогать людям со всего мира «быть здоровыми и продуктивными».

Билл Гейтс и Мелинда Фернч продолжат работать над фондом. Однако «как пара не смогут расти». В связи с этим Гейтс попросил «уважать личное пространство и непубличность их семьи», поскольку им нужно будет «сориентироваться в новой жизни».

Гейтс и Френч познакомились в 1987 году, когда Мелинда работала в Microsoft менеджером по продукту. Свадьбу они сыграли в 1994 году. Состояние Гейтса оценивается Forbes в 130,5 млрд долларов. Его совместный с Мелиндой фонд работает с 2000 года и является крупнейшим частным фондом США. За 20 лет работы он потратил более 53 млрд долларов на борьбу с нищетой, болезнями и другими проблемами.