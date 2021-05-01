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На металлолом пустят крупнейшую атомную подлодку СССР

01.05.2021 19:18
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На металлолом пустят крупнейшую атомную подлодку СССР

Россия утилизирует последнюю крупную атомную подлодку Советского Союза «Дмитрий Донской» в течение «трех-четырех лет», когда она выработает свой ресурс. Перезагружать реактор и модернизировать субмарину не планируется.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Атомная подложка проекта 941 «Дмитрий Донской» относится к классу «Акула». Она остается в составе Военно-морского флота под номером ТК-208 и используется в испытаниях новых систем вооружения и техники. Это 170-метровый корабль, который способен нести на борту 20 твердотопливных баллистических ракет Р-39.

Подлодка считается крупнейшей в мире атомной субмариной. Советский Союз построил ее в 1970-х годах, а на воду спустил в 1980-х. В 2004 году подлодка была модернизирована под ракеты «Булава».

«Дмитрий Донской» прослужит еще «три четыре» года, пока не выработает топливо, говорят источники. Перезагружать реактор и модернизировать лодку руководство ВМФ не собирается. Дальнейшая эксплуатация субмарины оценивается как «излишне затратная и нецелесообразная».

В 2024-25 году лодку законсервируют и отправят на металлолом в бухте «Севмаша» в Северодвинске. Там же на металлолом разобрали две субмарины того же типа («Акулы») – «Северсталь» и «Архангельск». Благодаря атомным лодкам в 1970-х СССР смог добиться паритета с США по морским стратегическим ядерным силам. Это привело к договору ОСВ-2.

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