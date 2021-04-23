В МИД РФ отреагировали на высылку дипломатов из Прибалтики

Мария Захарова заявила, что власти Латвии, Литвы и Эстонии уже сейчас могут начать «паковать вещи» своих дипломатов.

В пятницу официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва обязательно ответит на высылку сотрудников российского посольства из стран Прибалтики. По ее словам, власти Латвии, Литвы и Эстонии уже сейчас могут начать «паковать вещи» своих дипломатов, которые могут попасть под выдворение из РФ, пишет РИА Новости.

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Напомним, что государства Прибалтики приняли решение выслать сотрудников посольства России в качестве знака солидарности с Чехией.