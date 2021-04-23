Страны Прибалтики высылают российских дипломатов

Рига, Вильнюс и Таллин выдворяют из стран сотрудников посольства РФ в знак солидарности с Прагой.

В Министерствах иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии сообщили, что страны в знак солидарности с Чехией объявили сотрудников посольства России персонами нон грата.

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Уточняется, что Рига высылаете из страны одного российского дипломата, Вильнюс – двух сотрудников посольства России, а Таллин – одного, пишет Коммерсант.

Ранее Словакия объявила о выдворении из республики трех дипломатов РФ.