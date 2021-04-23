Россияне не будут работать с 1 по 10 мая 2021 года

Президент РФ в течение дня должен подписать указ о непрерывных выходных в мае.

Глава России Владимир Путин во время совещания по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране поддержал идею руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать в 2021 году майские праздники непрерывными. Таким образом, российские граждане будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.

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Напомним, что Попова выступила с идеей сделать в этом году майские выходные непрерывными. По ее словам, данная мера позволит создать условия для более регулируемого эпидемиологического прогноза, пишет RT.

Ранее стало известно, что россиян ожидают длительные выходные в мае.