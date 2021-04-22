Греф прогнозирует приход третьей волны COVID-19 в России

Герман Греф считает, что вакцинация поможет снизить интенсивность распространения коронавируса.

Руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью изданию РБК заявил, что в России, скорее всего, наступит третья волна коронавирусной инфекции, однако она будет более слабой, по сравнению с предыдущими вспышками. Он пояснил, что ни одна страна мира не смогла предотвратить приход нового всплеска заболеваемости, поэтому и РФ вряд ли удастся избежать ее.

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Также Греф выразил мнение, что для снижения интенсивности распространения коронавируса необходимо нарастить темпы вакцинации россиян. Он добавил, что сейчас препятствием для прививания является не физический объем производства препаратов, а недоверие людей к безопасности инъекции.

Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от COVID-19.