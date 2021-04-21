Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от COVID-19

Глава РФ рассказал, что остановить распространение COVID-19 можно двумя способами: переболеть коронавирусной инфекцией или сделать прививку.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что на данный момент коронавирусная инфекция еще не побеждена. В связи с этим он призвал граждан страны вакцинироваться от COVID-19. По словам главы государства, остановить распространение вируса можно двумя способами: переболеть коронавирусной инфекцией или сделать прививку. Также Владимир Путин добавил, что второй вариант является наиболее безопасным, поскольку невозможно предугадать течение болезни и ее последствия.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Ранее сообщалось, что в России за сутки обнаружили 8271 новый случай заболевания COVID-19.