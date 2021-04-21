Путин: послание будет посвящено внутренним вопросам РФ

Владимир Путин заявил, что в послании будут затронуты вопросы здравоохранения, экономики и социальной сферы.

Российский лидер Владимир Путин в среду рассказал, что послание Федеральному собранию в основном посвящено внутренним проблемам страны. Тем не менее глава государства отметил, что в выступлении будет сказано и о внешней политике и безопасности России. По словам Владимира Путина, в послании затронутся вопросы здравоохранения, экономики и социальной сферы.

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Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры в Донбассе.