В России за сутки COVID-19 выявили у 8271 человека

В стране общее количество инфицированных достигло 4727125 человек.

В среду, 21 апреля, оперативный штаб России по предупреждению завоза и распространения коронавируса рассказал, что за последние 24 часа медики выявили 8271 новый случай заболевания COVID-19. Больше всего зараженных диагностировали в российской столице (1988), Санкт-Петербурге (693) и Подмосковье (586).

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Общее число инфицированных в стране достигло 4727125 человек, выписалось с выздоровлением 4352873 зараженных, умерло 106706 больных.

Ранее стало известно, что лидер Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет военный конфликт.