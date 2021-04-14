Захарова: МИД РФ работает над встречей Путина и Байдена

Мария Захарова подчеркнула, что министерство выполняет свою часть работы по организации встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радиостанции «Вести ФМ» рассказала, что ведомство работает над организацией возможной встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. По ее словам, подготовка данного мероприятия находится в компетенции администрации российского главы государства, однако министерство выполняет свою часть обязанностей.

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Кроме того Захарова напомнила, что 6 апреля министру иностранных дел России Сергею Лаврову и специальному посланнику США по климату Джону Керри удалось лично пообщаться. В ходе разговора они обсуждали способы проведения возможной встречи Путина и Байдена, пишут Известия.

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