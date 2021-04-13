Шойгу: США и НАТО стягивают войска к границам России

Сергей Шойгу рассказал, что американские военнослужащие перебрасываются к границам европейской части РФ.

Во вторник, 13 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО стягивают 40 тыс. военных и 15 тыс. единиц боевой техники к российским границам. По его словам, основные силы Запада направляются в Причерноморье и Балтийский регион, пишет ТАСС.

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Ранее сообщалось, что США оценивают влияние новых санкций против России на ситуацию в Донбассе.