В Турции ответили на решение России ограничить авиарейсы

Мевлют Чавушоглу рассказал, что Анкара и Москва работают над восстановлением авиационного сообщения между странами.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение России ограничить авиарейсы с Турцией. По его мнению, в этом нет никакой политической подоплеки, однако Анкара готовится к негативным последствиям, которые неизбежны.

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Также министр добавил, что сейчас Турция и Россия работают над восстановлением авиационного сообщения между странами. В частности, в скором времени российская делегация должна посетить курортное государство для того, чтобы изучить предпринимаемые Анкарой меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Московский комсомолец, ссылаясь на турецкий канал NTV.

Напомним, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией из-за резкого роста числа заболевших COVID-19.