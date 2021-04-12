В России могут продлить майские выходные

Политик сообщил, что в случае переноса зимних каникул на весенние праздники 7 января необходимо оставить выходным днем.

Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил продлить в 2021 году продолжительность майских выходных за счет сокращения новогодних праздников. Также политик считает, что это нововведение нужно ввести на постоянной основе, а не только в 2021 году. По словам Миронова, зимой людям будет хватать 5 дней на отдых, а вот в весенний период россиянам потребуется больше времени, поскольку начинается дачный сезон, пишет РИА Новости.

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Ранее глава российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что космическая отрасль России изменится.