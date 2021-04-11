В Кремле раскрыли неожиданные подробности о послании Путина

Дмитрий Песков рассказал, что зачастую никто не знает о содержании отдельных пунктов выступления Владимира Путина.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на ТК "Россия 1" раскрыл подробности о послании российского президента Владимира Путина Федеральному собранию. По его словам, в 2021 году мероприятие, скорее всего, будет посвящено выходу из ковидного кризиса, поскольку страна, как и весь мир, переживает беспрецедентный период. В связи с этим Дмитрий Песков предположил, что глава государства может объявить о введении нового пакета мер по поддержке россиян и бизнеса.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Также пресс-секретарь Кремля отметил, что зачастую выступление Владимира Путина оказывается неожиданным для чиновников, поскольку президент обдумывает и дорабатывает тезисы послания до «последней минуты» мероприятия, пишет Российская газета.

Напомним, что 21 апреля глава государства огласит послание Федеральному собранию.

Ранее стало известно, что с 11 апреля в России изменились правила использования маткапитала.